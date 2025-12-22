Овечкин назвал человека, который ему очень помог

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что считает важным участие форварда Сергея Федорова в его развитии в профессиональном плане. Его слова приводит FanDuel Sports Network Detroit.

Овечкин отметил, что опыт старшего товарища помог ему стать сильнее.

«Когда ты еще ребенок и слышишь про «Детройт», про Федорова, Ларионова, Козлова, Фетисова, Константинова, тебе хочется стать хоккеистом. Мне повезло, что я смог познакомиться и поиграть с Федоровым. Он был потрясающим партнером по команде и одним из лучших, с кем я играл», — заявил хоккеист.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги. В данный момент на счету Овечкина 911 голов в НХЛ.

