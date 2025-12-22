На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Воздушную тревогу объявили в Севастополе

В Севастополе объявлена воздушная тревога из-за атак ВСУ
true
true
true
close
RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — предупредил он.

Позднее Развозжаев уточнил, что в городе работают системы противовоздушной обороны, военные отражают атаки украинских сил. По его данным, были сбиты две воздушные цели.

Глава Севастополя попросил жителей не пренебрегать предупреждениями, по возможности укрыться в безопасных местах. Он напомнил, что на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО и обломки беспилотников.

В последний раз воздушная тревога объявлялась в городе накануне вечером. Спустя 23 минуты тревога была отменена.

22 декабря Развозжаев также сообщал, что днем в районе парка Победы прошли тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны (ППДО) флота с применением различных видов оружия. В городе все спокойно, предупреждал глава города.

17 декабря стало известно, что обломки украинского беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае.

Ранее Рамзан Кадыров заявил о ежедневных угрозах атак беспилотников в Чечне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами