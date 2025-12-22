Воздушную тревогу объявили в Севастополе

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — предупредил он.

Позднее Развозжаев уточнил, что в городе работают системы противовоздушной обороны, военные отражают атаки украинских сил. По его данным, были сбиты две воздушные цели.

Глава Севастополя попросил жителей не пренебрегать предупреждениями, по возможности укрыться в безопасных местах. Он напомнил, что на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО и обломки беспилотников.

В последний раз воздушная тревога объявлялась в городе накануне вечером. Спустя 23 минуты тревога была отменена.

22 декабря Развозжаев также сообщал, что днем в районе парка Победы прошли тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны (ППДО) флота с применением различных видов оружия. В городе все спокойно, предупреждал глава города.

17 декабря стало известно, что обломки украинского беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае.

Ранее Рамзан Кадыров заявил о ежедневных угрозах атак беспилотников в Чечне.