Воздушную тревогу объявили в Севастополе

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.
«Внимание всем! Воздушная тревога!» — предупредил он.
Позднее Развозжаев уточнил, что в городе работают системы противовоздушной обороны, военные отражают атаки украинских сил. По его данным, были сбиты две воздушные цели.
Глава Севастополя попросил жителей не пренебрегать предупреждениями, по возможности укрыться в безопасных местах. Он напомнил, что на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО и обломки беспилотников.
В последний раз воздушная тревога объявлялась в городе накануне вечером. Спустя 23 минуты тревога была отменена.
22 декабря Развозжаев также сообщал, что днем в районе парка Победы прошли тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны (ППДО) флота с применением различных видов оружия. В городе все спокойно, предупреждал глава города.
17 декабря стало известно, что обломки украинского беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае.
Ранее Рамзан Кадыров заявил о ежедневных угрозах атак беспилотников в Чечне.