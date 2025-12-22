Роспотребнадзор проверит инцидент с отравлением карбонарой из доставки в Люберцах

В Люберцах инцидент с отравлением карбонарой проверит Роспотребнадзор

Роспотребнадзор проверит обстоятельства инцидента с отравлением карбонарой из доставки в Люберцах. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Специалисты надзорного ведомства начали расследование после поступления сообщений об отравлении. Установлено, что заболевшие употребляли еду, предоставленную кейтеринговой компанией по договору с организатором танцевального турнира — доставка питания осуществлялась из другого региона России.

Сотрудники Роспотребнадзора также организовали полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Расследование находится на контроле надзорного ведомства.

22 декабря стало известно, что в Люберцах двое 19-летних юношей и 15-летний подросток попали в больницу после употребления пасты карбонара. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

