Беременная россиянка договорилась о продаже младенца и оказалась под арестом

В Карачаево-Черкессии двух женщин задержали за продажу новорожденного ребенка

В Карачаево-Черкессии беременная договорилась продать новорожденного и угодила под следствие вместе с покупательницей. Об этом сообщает СК России по республике.

В начале декабря беременная женщина, не желая воспитывать своего ребенка, договорилась с местной жительницей о продаже младенца за 500 тыс. рублей. Покупательница оплатила роды и платную палату стоимостью 39 тыс. рублей и обещала передать оставшуюся сумму позже.

15 декабря покупательница забрала новорожденного, но ее действия были пресечены полицией. Мать ребенка также задержали.

Женщинам предъявлено обвинение по пп. «б, в, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (совершение сделки в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Суд уже арестовал биологическую мать ребенка, в отношении второй обвиняемой вопрос об избрании меры пресечения будет решен в ближайшее время. Следствие по делу продолжается.

Ранее в Казахстане раскрыли ОПГ, занимавшуюся продажей младенцев.