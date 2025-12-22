На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Беременная россиянка договорилась о продаже младенца и оказалась под арестом

В Карачаево-Черкессии двух женщин задержали за продажу новорожденного ребенка
true
true
true
close
Pixabay

В Карачаево-Черкессии беременная договорилась продать новорожденного и угодила под следствие вместе с покупательницей. Об этом сообщает СК России по республике.

В начале декабря беременная женщина, не желая воспитывать своего ребенка, договорилась с местной жительницей о продаже младенца за 500 тыс. рублей. Покупательница оплатила роды и платную палату стоимостью 39 тыс. рублей и обещала передать оставшуюся сумму позже.

15 декабря покупательница забрала новорожденного, но ее действия были пресечены полицией. Мать ребенка также задержали.

Женщинам предъявлено обвинение по пп. «б, в, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (совершение сделки в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Суд уже арестовал биологическую мать ребенка, в отношении второй обвиняемой вопрос об избрании меры пресечения будет решен в ближайшее время. Следствие по делу продолжается.

Ранее в Казахстане раскрыли ОПГ, занимавшуюся продажей младенцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами