Забивший 4 мяча «Спартаку» футболист чуть не свихнул шею, празднуя гол

Нападающий сборной Замбии Патсон Дака вывернул шею, празднуя гол в ворота национальной команды Мали в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций.

Футболист, чей гол помог замбийцам сравнять счет в матче на последних минутах встречи, решил исполнить акробатический элемент, но не устоял на руках и завалился головой на газон, изогнув шейный позвонок. После неудачного падения игрок смог быстро подняться на ноги и продолжил бежать к угловому флагу.

Дака с июля 2021 года защищает цвета «Лестера». В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/22 форвард забил четыре мяча в ворота московского «Спартака» на стадионе «Открытие Арена», сумев принести своей команде победу (4:3).

