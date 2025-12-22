Забивший 4 мяча «Спартаку» футболист чуть не свихнул шею, празднуя гол

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Забивший четыре мяча «Спартаку» футболист Дака чуть не свихнул шею, празднуя гол
Нападающий сборной Замбии Патсон Дака вывернул шею, празднуя гол в ворота национальной команды Мали в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций.

Футболист, чей гол помог замбийцам сравнять счет в матче на последних минутах встречи, решил исполнить акробатический элемент, но не устоял на руках и завалился головой на газон, изогнув шейный позвонок. После неудачного падения игрок смог быстро подняться на ноги и продолжил бежать к угловому флагу.

Дака с июля 2021 года защищает цвета «Лестера». В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/22 форвард забил четыре мяча в ворота московского «Спартака» на стадионе «Открытие Арена», сумев принести своей команде победу (4:3).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее футболист «Ухты» пострадал после попадания фейерверка в лицо.

