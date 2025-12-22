На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Невеста Лепса объяснила, почему свадьба откладывается

Блогерша Аврора Киба заявила, что отложила свадьбу с Лепсом из-за денег
avrorakiba/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Аврора Киба призналась в интервью Мариам Тилляевой, что отложила свадьбу с Григорием Лепсом из-за денег.

Киба объяснила, что она и Лепс планируют дорогостоящую свадьбу, которую сейчас не могут позволить.

«Свадьба с тем количеством гостей, которое у нас, — это очень-очень дорого. Надо бы еще подкопить, потому в наши непростые времена гулять свадьбу на такое количество гостей — это не очень уважительно. Поэтому пока это событие откладывается, потому что у нас гостей под 700 человек. Не хотелось бы пренебрегать нашими культурными ценностями», — заявила блогерша.

Киба отметила, что Лепс не раз ей делал предложение жениться. Впервые певец попросил руки девушки, когда они только познакомились. Блогерша также рассказала о первом поцелуе с народным артистом. По словам девушки, он был «сочным и лепсовидным».

Григорий Лепс впервые появился на публике с Кибой на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Позже девушка разместила в личном блоге подарок от народного артиста России — кольцо с бриллиантом. Аврора Киба лаконично подписала снимок: «Коротко, но ясно». В сентябре прошлого года Григорий Лепс объявил ее женой.

Ранее сообщалось, что Лепс подорожал на миллион рублей перед Новым годом.

