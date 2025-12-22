На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Первый турнир имени теннисистки Петровой прошел в Елабуге

Первый теннисный турнир имени Надежды Петровой прошел в Елабуге
Пресс-служба Федерации тенниса Татарстана

Первый детский турнир школы большого тенниса Надежды Петровой прошел в Елабуге. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса республики Татарстан.

По итогам соревнований молодые спортсмены получили рейтинговые баллы, учитываемые Федерацией тенниса России.

«По результатам соревнований спортсменам будут начислены рейтинговые очки, входящие во Всероссийский рейтинг. Указанные соревнования стали первыми подобного уровня, проведенными на местных кортах», — заявила Петрова.

Олимпийская чемпионка и экс-первая ракетка мира Елена Веснина, поддержавшая турнир Петровой, отметила важность подобных стартов.

«Для ребенка турнир — это настоящий праздник и возможность проверить навыки в условиях конкурентной борьбы. Такие испытания дают мощную мотивацию, закаляют характер, воспитывают ответственность и самостоятельность, ведь на корте игрок рассчитывает только на свои силы. Очень важно передавать опыт новым поколениям. Я прекрасно помню, как ко мне на занятие, когда я была совсем маленькой, впервые приехал чемпион Олимпийских игр 2000 года в Сиднее Евгений Кафельников. Это сподвигло меня тренироваться еще лучше и достигать новых высот», — отметила спортсменка.

Ранее бельгийскую теннисистку подвергли нападкам из-за игры с россиянкой.

