В США временно увеличили сумму для нелегальных мигрантов за самодепортацию

США заплатят нелегалам $3 тыс. за добровольную самодепортацию до Нового года

Администрация президента США приняла решение увеличить до $3 тыс. размер вознаграждения для добровольно покидающих страну нелегальных мигрантов. Об этом заявила министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм в соцсети X.

По ее словам, данная сумма будет положена тем, кто подаст заявку на самодепортацию до конца 2025 года.

Ноэм добавила, что в рождественский сезон американские налогоплательщики «щедро утроили стимул» для нелегальных мигрантов покинуть страну добровольно.

В ноябре министерство внутренней безопасности США опубликовало пост, в котором призвало к изгнанию из страны мигрантов-нелегалов.

В конце сентября сообщалось, что в Чикаго прибыло большое количество сотрудников погранично-таможенной службы США, в городе начались задержания нелегальных мигрантов. Губернатор штата Иллинойс Джей Прицкер осудил действия правоохранителей, заявив, что они запугивают общество и наносят ущерб бизнесу.

Ранее миграционная служба США задержала нелегала, угрожавшего подложить бомбу конгрессвумен.