Мужчина попросил друга сдать за него тест на отцовство, чтобы не платить алименты

Американец сфальсифицировал образец ДНК, чтобы помочь другу, и поплатился
Police Department

В США двое мужчин угодили под следствие за попытку фальсификации результатов теста на отцовство. Об этом сообщает People.

34-летний Марк МакКракен и 36-летний Дерек Харрисон из штата Мичиган были арестованы за фальсификацию результатов ДНК-теста. По данным полиции, МакКракен уговорил своего приятеля Харрисона сдать за него судебный тест на определения отцовства, чтобы в дальнейшем избежать уплаты алиментов.

12 сентября Харрисон зарегистрировался в здании администрации округа Макомб как МакКракен и впоследствии сдал образец ДНК, выдавая себя за своего друга.

В итоге Харрисон и МакКракен стали фигурантами уголовного дела, им грозит до 15 лет тюрьмы, так как это обвинение стало четвертым на их счету. В настоящее время оба друга находятся под стражей в тюрьме округа Макомб. Как вскрыли подмену биологического материала, не уточняется.

Ранее тюменец ежегодно менял ФИО, чтобы не платить алименты.

