Лариса Лужина рассказала о новой схеме мошенников

Актриса Лужина рассказала, что ее пытались обмануть под видом заказчика корпоратива

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина призналась в беседе с изданием «Абзац», что столкнулась с новым видом мошенничества.

Лужина отметила, что афера нацелена на артистов. На днях ей позвонили якобы из юридического института и пригласили выступить на старый Новый год. Они прислали ей предложение с гонораром в 400 тысяч рублей за проведение мероприятия.

«Я еще удивилась – обычно так много не платят никогда. Показала сыну сообщение – там указан номер коммерческого предложения. Сын сказал: «Они попросят назвать этот номер, зайдут в твой личный кабинет и снимут деньги». Больше трубку не беру. Они же забалтывают людей», — поделилась артистка.

В январе Лужина призналась, что у нее появились проблемы с сердцем после обмана мошенниками.

По словам Лужиной, ей позвонила девушка и представилась сотрудницей «Википедии». Незнакомка расспрашивала артистку о ее жизни под предлогом, что нужно обновить страницу на сайте. В какой-то момент мошенница попросила продиктовать четырехзначный код, отправленный артистке на телефон.

Актриса сделала это, но заподозрила что-то неладное и позвонила внуку-айтишнику. Тот сообщил актрисе, что ее кабинет на «Госуслугах» взломали.

Ранее сообщалось, что звездам сериала об СВО начали отказывать в ролях.