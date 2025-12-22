Роспотребнадзор проверит подозрения на туберкулез у студента МГЮА

Управление Роспотребнадзора по Москве проводит эпидемиологическое расследование с организацией полного комплекса противоэпидемических мероприятий в связи с получением информации о случае подозрения на туберкулез у студента Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что эпидемиологическое расследование с организацией полного комплекса противоэпидемических мероприятий проводят представители территориальных отделов управления Роспотребнадзора по городу Москве в Южном и Центральном административных округах.

19 декабря депутат горсовета Новосибирска Антон Бурмистров заявил, что в городе в одной из городских школ выявили очаг туберкулеза, заболевание подтвердили у шести человек.

Один ребенок с открытой формой туберкулеза проходит лечение с конца прошлого года, после чего начались мероприятия по выявлению, диагностике и профилактике. Еще у пяти человек диагностирована закрытая, не заразная форма заболевания. По имеющимся данным, роста числа случаев не зафиксировано.

