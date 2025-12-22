На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский рассказал о гарантиях безопасности для Украины, на которые рассчитывает

Зеленский рассказал о необходимых Украине гарантиях безопасности
true
true
true
close
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале рассказал о гарантиях безопасности, на которые рассчитывает для своей страны.

Первым пунктом он обозначил 800-тысячную численность Вооруженных сил Украины, на финансирование которой Киеву нужны средства и поддержка партнеров.

Также республике необходимо членство в Евросоюзе, которое предоставит экономические гарантии безопасности.

Третьим пунктом он назвал необходимые гарантии со стороны коалиции желающих. Они могут предоставить средства противовоздушной обороны, авиацию, разведку и тому подобное.

«Эти силы должны обеспечить Украине безопасность в небе, на земле и на море», — отметил Зеленский.

Также президент Украины высказался о гарантиях безопасности со стороны США, которые должны быть юридически обязывающими и поддержаны в американском конгрессе.

До этого Зеленский заявил, что базовый блок документов по урегулированию украинского конфликта был подготовлен.

Ранее Зеленский очертил «красную линию» Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами