Зеленский рассказал о гарантиях безопасности для Украины, на которые рассчитывает

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале рассказал о гарантиях безопасности, на которые рассчитывает для своей страны.

Первым пунктом он обозначил 800-тысячную численность Вооруженных сил Украины, на финансирование которой Киеву нужны средства и поддержка партнеров.

Также республике необходимо членство в Евросоюзе, которое предоставит экономические гарантии безопасности.

Третьим пунктом он назвал необходимые гарантии со стороны коалиции желающих. Они могут предоставить средства противовоздушной обороны, авиацию, разведку и тому подобное.

«Эти силы должны обеспечить Украине безопасность в небе, на земле и на море», — отметил Зеленский.

Также президент Украины высказался о гарантиях безопасности со стороны США, которые должны быть юридически обязывающими и поддержаны в американском конгрессе.

До этого Зеленский заявил, что базовый блок документов по урегулированию украинского конфликта был подготовлен.

Ранее Зеленский очертил «красную линию» Украины.