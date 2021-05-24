Руй Витория возглавил «Спартак»

Португальский специалист Руй Витория возглавил московский «Спартак», передает официальный сайт клуба.

В тренерский штаб также вошли ассистент Арналду Тейшейра, второй ассистент Сержиу Ботелью, тренер по физподготовке Паулу Моурау и тренер вратарей Луиш Эштевеш.

«Штаб Витории уже приступил к работе и готовит детальный план подготовки к новому сезону. Знакомство с командой состоится в середине июня, когда футболисты выйдут из отпуска», — говорится в заявлении команды.

Спутница владельца красно-белых Леонида Федуна Зарема Салихова 21 мая вышла из состава совета директоров клуба из-за того, что она не согласилась с кандидатурой Витории. Также она указала на серьезные разногласия, имевшиеся между ней и другими представителями совета директоров.

Витория возглавлял португальские «Виторию», «Бенфику», «Белененсеш» и «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Вместе с «Бенфикой» он стал двукратным чемпионом Португалии.

На своем посту Витория сменил Доменико Тедеско, который не стал продлевать контракт со «Спартаком». В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) москвичи заняли второе место, получив путевку в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что новый тренерский штаб «Спартака» будет зарабатывать €3,5 млн в год.