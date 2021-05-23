Россия выиграла медальный зачет чемпионата Европы по водным видам спорта

Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта.

Соревнования проходили в Будапеште с 10 по 23 мая. Российские спортсмены завоевали 20 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей. Вторыми стали представители Великобритании (12-13-7), третье место заняли итальянцы (10-14-20).

В программу континентального первенства вошли соревнования по синхронному плаванию, прыжкам в воду, плаванию и плаванию на открытой воде. Российские синхронисты завоевали шесть золотых медалей, прыгуны в воду взяли пять наград высшего достоинства, четыре серебряные и три бронзовые медали. В этих видах Россия выиграла общий зачет.

В плавании россияне девять раз праздновали победу, а также пять раз брали серебро и восемь — бронзу. В зачете пловцов Россия стала второй, уступив Великобритании (11-9-6).

В плавании на открытой воде россияне с одной бронзовой наградой стали шестыми.

Ранее сообщалось, что российский пловец Климент Колесников два раза за два дня побил мировой рекорд.