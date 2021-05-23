Камару Усман считает Макгрегора бойцом-середняком

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Камару Усман поделился мнением об ирландце Коноре Макгрегоре, передает ESPN MMA в Instagram.

«Сейчас Конор — не чемпион. Он не двойной чемпион. Он не тот парень, что был когда-то. Тот прежний Конор испытывал голод до побед. На сегодняшний день Конор — просто боец-середняк», — сказал Усман.

Макгрегор 10 июля подерется с американцем Дастином Порье.

Напомним, что между бойцами недавно возник конфликт. Американец заявил, что Макгрегор обещал перевести в его фонд $500 тыс., однако до сих пор этого не сделал. В ответ ирландец сообщил об отмене поединка и заявил, что проведет поединок с другим бойцом.

Первый поединок между Макгрегором и Порье прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году бой, ставший главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

Ранее Макгрегор назвал самый легкий бой в карьере.