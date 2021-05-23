Жена Федуна конфликтовала со спортивным директором «Спартака» Поповым

Стало известно, почему бывший член совета директоров московского «Спартака» Зарема Салихова решила покинуть данный орган.

По информации РБК, супруга владельца клуба Леонида Федуна конфликтовала со спортивным директором Дмитрием Поповым, который хотел после объявления экс-наставника красно-белых Доменико Тедеско пригласить в команду бывшего тренера «Барселоны» Кике Сетьена.

«Она была главной силой, которая отвергла вариант с Сетьеном», — заявил один из собеседников издания.

21 мая стало известно о том, что Салихова покидает совет директоров красно-белых. Она утверждала, что она не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой его утверждения и трансферным планом клуба. 17 мая пришла новость, что Руй Витория утвержден в качестве главного тренера «Спартака». Он сменит на этом посту Доменико Тедеско, у которого закончился контракт.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занял второе место, набрав 57 очков.

Ранее сообщалось, что Зарема Салихова хотела видеть на посту тренера «Спартака» наставника «Лацио» Филиппе Индзаги.