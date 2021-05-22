Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес досрочно покинул тренировку сборной России, которая проходит в подмосковном Новогорске, сообщает РИА «Новости» в Telegram.

В нынешнем сезоне чемпионата страны футболист принял участие в 23 матчах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

С 22 по 31 мая сборная России под руководством Станислава Черчесова проведет в Австрии сбор перед стартом чемпионата Европы — 2020.

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Финляндии, Бельгии и Дании.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не полетит с национальной командой в Австрию из-за бактериальной ангины.