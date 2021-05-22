Новый тренерский штаб «Спартака» будет зарабатывать €3,5 млн в год

Стали известны детали трудового соглашения потенциального главного тренера московского «Спартака» Руи Витории.

По информации «СЭ», португальский специалист вместе со своими помощниками будет зарабатывать €3,5 млн за сезон. При этом, руководство красно-белых включило в контракт пункт о частичной компенсации заработной платы в случае досрочного расторжения.

Так, Витория получит не 100%, а 50% от оставшейся суммы оклада.

Руй Витория тренировал «Бенфику» в период с 2015 по 2019 год. За это время он выигрывал с клубом чемпионат и Суперкубок Португалии. Последним клубом специалиста был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, который специалист покинул в декабре 2020 года.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско заняли второе место, набрав 57 очков. В заключительном туре красно-белые сыграли вничью с грозненским «Ахматом» со счетом 2:2. В составе москвичей отличились Виктор Мозес и Квинси Промес.

Ранее сообщалось, что уход Заремы Салиховой из совета директоров «Спартака» не повлияет на назначение Руи Витории на пост главного тренера клуба.