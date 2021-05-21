Пас Кучерова не спас «Тампу» от поражения «Флориде»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Флориде Пантерз» в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Команды не смогли определить победителя в основное время, три периода завершились со счетом 5:5. В овертайме сильнее оказалась «Флорида», а победную шайбу забросил Райан Ломберг.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал в поединке одно очко. Форвард принял участие в четвертой шайбе своей команды. Он вместе с Виктором Хедманом выступил в роли ассистента для Брейдена Пойнта, который поразил ворота соперника на 34:17. Голкипер проигравшей команды Андрей Василевский отразил 38 бросков из 43.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вышел перед третьим периодом, когда команда уже пропустила пять шайб.

Счет в серии 2 - 1 в пользу «Тампы».

Ранее сообщалось, что генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито высказался о возвращении форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова на лед в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги.

НХЛ. Плей-офф. 1-й раунд. 3-й матч

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» — 5:6 (ОТ)

0:1 — Беннетт (Юбердо, Типпетт), 04:31;

0:2 — Гудас (Форслинг, Юбердо), 07:05;

1:2 — Чирелли (Хедман, Киллорн), 21:57;

2:2 — Колтон (Коулман), 25:48;

3:2 — Стэмкос (Макдона), 28:38;

3:3 — Веннберг (Уигар, Типпетт), 32:34;

4:3 — Пойнт (Кучеров, Хедман), 34:17;

5:3 — Киллорн (Хедман, Пойнт), 38:17;

5:4 — Хёрнквист (Юбердо, Барков), 41:45;

5:5 — Форслинг (Веннберг, Хёрнквист), 56:53;

5:6 — Ломберг (Ватрано, Гудас), 65:56.