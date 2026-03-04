Россиянка получила срок 10 лет за необычный поцелуй в здании суда

Жительницу Новосибирска осудили за передачу наркотиков возлюбленному. Об этом сообщает kp.ru.

По данным следствия, 44-летняя россиянка жила с молодым человеком полгода, но в какой-то момент его поймали на распространении запрещенных веществ.

Перед заседанием, заметив возлюбленную, шедший под конвоем мужчина бросился ее целовать. Пристав заметил во рту у россиянки предмет, обмотанный желтой лентой, который она пыталась передать партнеру.

Позже в свертке обнаружили один грамм тяжелого наркотика. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Сама россиянка утверждала, что ничего возлюбленному передавать не собиралась. Когда мужчина полез к ней целоваться, этот сверток сам едва не выпал изо рта. Запрещенное вещество она якобы покупала для себя.

Ее приговорили к 10 годам и одному месяцу лишения свободы. Оспаривая приговор, она просила заменить статью на хранение наркотиков, но суд ей не поверил и оставил приговор без изменений.

