Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Вашингтон» Овечкина проиграл «Юте»

«Вашингтон» Овечкина проиграл «Юте» в матче регулярного чемпионата НХЛ
Wendell Cruz-Imagn Images/Reuters

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Юте Маммот».

Игра прошла в американской столице на «Кэпитал Уан Арене» и завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Сергачев, Дилан Гюнтер и Джон-Джейсон Петерка. У проигравшей команды отличились Пьер-Люк Дюбуа и Райан Леонард.

После этой игры в активе «Вашингтона» осталось 69 очков, клуб закрепился на десятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, проведя 63 матча в регулярном сезоне. У «Юты» в активе 68 очков после 61 матча и шестая позиция на Западе.

В следующем матче сезона «Кэпиталз» сыграют против «Бостон Брюинз». Игра пройдет в Бостоне на арене «ТД Гарден» и начнется в 20:30 по московскому времени. «Юта» проведет следующую игру на выезде против «Филадельфии Флайерз», эта игра состоится в ночь с 5 на 6 марта — стартовое вбрасывание запланировано на 03:00 мск.

Ранее главный тренер «Спартака» перенес операцию.

 
Теперь вы знаете
От «Маски» до маски: что случилось с лицом Джима Керри и действительно ли его заменил двойник
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!