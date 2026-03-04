«Вашингтон» Овечкина проиграл «Юте»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Юте Маммот».

Игра прошла в американской столице на «Кэпитал Уан Арене» и завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Сергачев, Дилан Гюнтер и Джон-Джейсон Петерка. У проигравшей команды отличились Пьер-Люк Дюбуа и Райан Леонард.

После этой игры в активе «Вашингтона» осталось 69 очков, клуб закрепился на десятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, проведя 63 матча в регулярном сезоне. У «Юты» в активе 68 очков после 61 матча и шестая позиция на Западе.

В следующем матче сезона «Кэпиталз» сыграют против «Бостон Брюинз». Игра пройдет в Бостоне на арене «ТД Гарден» и начнется в 20:30 по московскому времени. «Юта» проведет следующую игру на выезде против «Филадельфии Флайерз», эта игра состоится в ночь с 5 на 6 марта — стартовое вбрасывание запланировано на 03:00 мск.

