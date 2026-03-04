Россиян предупредили о новой схеме мошенников с проверками бизнесов

Мошенники начали рассылать российским компаниям письма и уведомления от имени трудовой инспекции и других контрольно-надзорных органов. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По его словам, злоумышленники направляют организациям сообщения о якобы выявленных признаках теневой занятости, нарушениях трудового законодательства или несоответствии отчетности. Такие письма оформляют с использованием официальной символики, поддельных реквизитов и ссылок на нормы закона, что создает впечатление подлинности и оказывает давление на получателя.

Немкин отметил, что ключевым элементом схемы является запугивание внеплановой выездной проверкой и крупными штрафами. Руководству и бухгалтерии предлагают срочно предоставить кадровые документы, штатные расписания и договоры с сотрудниками, а также перейти по указанной ссылке или связаться с «инспектором». В некоторых случаях мошенники требуют оплатить госпошлину, сбор за рассмотрение материалов или предварительный административный штраф через QR-код. По словам депутата, именно на этапе оплаты происходит хищение средств или компрометация банковских данных организации.

Парламентарий подчеркнул, что государственные инспекции не требуют оплаты пошлин или штрафов через QR-коды в частной переписке, тем более до вынесения официального постановления. Он пояснил, что все контрольные мероприятия проводятся в установленном законом порядке через официальные каналы уведомления и государственные информационные системы.

Немкин также отметил, что любые требования о срочном переводе средств, особенно под угрозой немедленной проверки, являются признаком мошенничества. Он рекомендовал бизнесу усилить проверку входящей корреспонденции, особенно если она содержит финансовые требования, а также проверять информацию о проверках через официальные ресурсы. Кроме того, депутат посоветовал не переходить по ссылкам из писем, не сканировать подозрительные QR-коды и оперативно информировать службы безопасности компаний. По его словам, распространение таких схем показывает, что мошенники все чаще переходят от атак на граждан к попыткам давления на организации, используя страх перед контролирующими органами.

Ранее МВД предупреждало о схеме, где мошенники использовали QR-коды, представляясь сотрудниками военкомата.