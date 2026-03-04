Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с проверками бизнесов

ТАСС: мошенники запугивают проверками от трудовой инспекции и требуют деньги
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали рассылать российским компаниям письма и уведомления от имени трудовой инспекции и других контрольно-надзорных органов. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По его словам, злоумышленники направляют организациям сообщения о якобы выявленных признаках теневой занятости, нарушениях трудового законодательства или несоответствии отчетности. Такие письма оформляют с использованием официальной символики, поддельных реквизитов и ссылок на нормы закона, что создает впечатление подлинности и оказывает давление на получателя.

Немкин отметил, что ключевым элементом схемы является запугивание внеплановой выездной проверкой и крупными штрафами. Руководству и бухгалтерии предлагают срочно предоставить кадровые документы, штатные расписания и договоры с сотрудниками, а также перейти по указанной ссылке или связаться с «инспектором». В некоторых случаях мошенники требуют оплатить госпошлину, сбор за рассмотрение материалов или предварительный административный штраф через QR-код. По словам депутата, именно на этапе оплаты происходит хищение средств или компрометация банковских данных организации.

Парламентарий подчеркнул, что государственные инспекции не требуют оплаты пошлин или штрафов через QR-коды в частной переписке, тем более до вынесения официального постановления. Он пояснил, что все контрольные мероприятия проводятся в установленном законом порядке через официальные каналы уведомления и государственные информационные системы.

Немкин также отметил, что любые требования о срочном переводе средств, особенно под угрозой немедленной проверки, являются признаком мошенничества. Он рекомендовал бизнесу усилить проверку входящей корреспонденции, особенно если она содержит финансовые требования, а также проверять информацию о проверках через официальные ресурсы. Кроме того, депутат посоветовал не переходить по ссылкам из писем, не сканировать подозрительные QR-коды и оперативно информировать службы безопасности компаний. По его словам, распространение таких схем показывает, что мошенники все чаще переходят от атак на граждан к попыткам давления на организации, используя страх перед контролирующими органами.

Ранее МВД предупреждало о схеме, где мошенники использовали QR-коды, представляясь сотрудниками военкомата.

 
Теперь вы знаете
От «Маски» до маски: что случилось с лицом Джима Керри и действительно ли его заменил двойник
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!