Сборная России по хоккею провела общекомандное фотографирование без герба и флага

Сборная России по хоккею провела командное фотографирование перед началом чемпионата мира, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР), наши хоккеисты были в форме красного цвета, но без герба и каких-либо опознавательных надписей.

Гимн будет заменен отрывком одной из композиций Петра Чайковского. Сборная будет выступать на турнире под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в качестве наказания отечественному спорту за признанное агентством существование в стране государственной системы поддержки допинга и фальсификацию данных Московской антидопинговой лаборатории среди прочего запретило российским спортсменам по всем видам спорта на чемпионатах мира и Олимпийских играх использование национальной символики в течение двух лет.

На групповом этапе оппонентами сборной России станут команды Швейцарии, Швеции, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.

Сборная России уже прибыла в Ригу и проводит контрольные тренировки перед стартовыми матчами.

В интервью «Газете.Ru» заслуженный тренер РФ Владимир Плющев, олимпийский чемпион-1992 Виталий Прохоров и бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов поделились ожиданиями от старта россиян на турнире, отметив проблемы с вратарской позицией.