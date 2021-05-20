Четырех представителей сборной России заподозрили в несоблюдении коронавирусного протокола

Четырех представителей сборной России по хоккею заподозрили в несоблюдении коронавирусного протокола, передает Delfi.lv со ссылкой на LETA.

Их обнаружили возле торгового центра в Риге, где 21 мая начнется чемпионат мира. Отмечается, что за пределами «пузыря» работают два тренера, методист, спортивный директор и три тренера по фитнесу.

«Эти участники не находятся в «пузыре» и живут в другой гостинице. Они регулярно сдают тесты, не контактируют с командой. В тот момент, когда их заметили, они направлялись сдавать тест на коронавирус», — сказал пресс-секретарь сборной России Марат Сафин.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 действуют строгие меры безопасности. Игроки, тренеры и судьи могут выходить из гостиницы только на тренировки и игры.

Национальная команда России на групповом этапе сыграет против Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.

Ранее Россия заявила 17 хоккеистов для участия на чемпионате мира.