«Ювентус» обыграл «Аталанту» в финале Кубка Италии, Миранчук вышел в конце матча

Состоялся финал Кубка Италии. В матче между «Аталантой» и «Ювентусом» победу со счётом 2:1 праздновал туринский клуб.

На 31-й минуте счет открыл Деян Кулушевски. На 41-й минуте украинец Руслан Малиновский сравнял результат. На 73-й минуте Федерико Кьеза принес туринскому клубу победу.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россиянин Алексей Миранчук вышел на поле на 83-й минуте

«Ювентус» завоевал трофей в 14-й раз (1938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021).

По итогам 37-го тура чемпионата Италии «Аталанта» укрепилась на втором месте в турнирной таблице и досрочно оформила себе путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Команда под руководством Джанпьеро Гасперини в третий раз подряд примет участие в самом престижном клубном турнире Старого Света. Напомним, что в сезоне-2020/21 команде из Бергамо удалось добраться до 1/8 финала, где им противостоял мадридский «Реал», который впоследствии оказался сильнее и прошел в следующий раунд соревнований.

Ранее сообщалось, что девушка Миранчука пожаловалась на график футболиста в Италии.