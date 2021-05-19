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Аталанта Ювентус

Битва за Кубок: «Аталанта» Миранчука сражается с «Ювентусом». LIVE

Кубок Италии. Финал. «Аталанта» — «Ювентус». ОНЛАЙН

«Аталанта» Алексея Миранчука и «Ювентус» во главе с Криштиану Роналду встречаются в финале Кубка Италии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Финал  |   19 мая 22:00   |  Матч не начался
Аталанта
0:0
Ювентус
Стадион «Мапей - Читта-дель-Триколоре», Реджо-нель-Эмилия | Главный судья:
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Трансляция
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21:35

Начало встречи — в 22.00 мск.

21:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию — финал Кубка Италии, в котором встретятся «Ювентус» и «Аталанта», за которую выступает россиянин Алексей Миранчук.