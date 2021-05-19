Василевский признан первой звездой матча «Флорида» — «Тампа-Бэй»

Во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Флориду Пантерз».

Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти Арена» в присутствии ограниченного числа зрителей и завершилась победой гостей со счетом 3:1.



Российский голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 32 броска по своим воротам и стал первой звездой матча, сообщает пресс-служба лиги. Вторая звезда досталась Ондржею Палату, забросившему победную шайбу. Третьей звездой был признан Мэйсон Марчмент — автор единственной шайбы в составе «Пантерз».

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу действующих обладателей Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что «Флорида Пантерз» выдвинул кандидатуру российского вратаря Сергея Бобровского на приз «Кинг Клэнси Трофи».