Главный тренер «Зенита» Семак: для успеха в ЛЧ нам не хватает игроков необходимого уровня

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причину неудачного выступления команды в Лиге чемпионов под его руководством. Петербуржцы дважды при нем играли в групповом этапе турнира и дважды заняли последнее место в группе.

«Для успеха в Лиге чемпионов надо укрепляться. У нас недостаточно игроков того уровня, которые нужны для выполнения таких задач, как выход из группы Лиги чемпионов», — сказал Семак в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

Напомним, в этом сезоне главного европейского клубного турнира клуб с берегов Невы занял четвертое место в своем квартете. Соперниками «Зенита» были дортмундская «Боруссия», римский «Лацио» и бельгийский «Брюгге».

«Зенит», набравший по итогам Российской премьер-лиги (РПЛ) 65 очков, занял первое место в турнирной таблице первенства. На второй строчке расположился московский «Спартак» (57), замкнул тройку сильнейших столичный «Локомотив» (56).

Ранее сообщалось, что в «Зените» опровергли переговоры с главным тренером «Ромы» Фонсекой.