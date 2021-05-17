На матче детских команд хоккеисты устроили массовую драку

На матче команд «Айсберг» из Горячего Ключа и «Олимп» из Самары хоккеисты 2009 года рождения устроили массовую драку.

Инцидент произошел за полторы минуты до конца игры. В потасовку пришлось вмешаться родителям и судьям.

Видео драки доступно на сайте NewsBox24.tv.

Игра была остановлена при счете 6:3 в пользу «Айсберга». Им была присуждена победа в матче.

«Такой хоккей нам не нужен. Вы посмотрите, что происходит. В полном составе высыпают на лед хоккеисты «Олимпа». Да, Вот так финал. Родители спешат на лед», — сказал комментатор встречи.

14 мая во время поединка между детскими командами «Витязь» и «Русь» двое болельщиков напали на арбитров матча Ивана Ермолаева и Игоря Прусова. Потасовка продолжалась полторы минуты, затем участников инцидента разняли.

Ранее сборная России уступила команде Чехии со счетом 0:4 в заключительном матче Чешских игр. Это была последняя контрольная игра российской команды перед стартующим 21 мая чемпионатом мира в Латвии.