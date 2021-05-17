Дубль Кучерова принес «Тампе» победу над «Флоридой» в матче плей-офф НХЛ

В первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» оказалась сильнее «Флориды Пантерз».

Встреча, прошедшая в Санрайзе на арене «Би-би-энд-Ти Центр», завершилась победой гостей в с минимальным счетом 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт и Никита Кучеров, оформившие по дублю, а также Блейк Коулман.

У проигравшей команды отличились Александр Барков, Картер Верхаге, Джонатан Юбердо и Оуэн Типпет.

Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил 35 бросков.

Вторая встреча первого раунда между этими командами пройдет в Санрайзе 19 мая. Стартовое вбрасывание состоится в 03:00 по московскому времени.

Напомним, что действующим обладателем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Бостон Брюинз».