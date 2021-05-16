«Атлетико» одержал победу над «Осасуной» и сохранил лидерство в Примере

Мадридский «Атлетико» вырвал победу над «Осасуной» из Памплоны в матче 37-го тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в столице Испании на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Ренан Лоди и Луис Суарес. У гостей мяч забил Анте Будимир.

«Атлетико», набравший 83 очка, занимает первое место в турнирной таблице Примеры. Столичный клуб опережает идущий на второй позиции мадридский «Реал» на два балла. «Осасуна» с 44 баллами располагается на 11-й строчке.

В заключительном туре чемпионата Испании «Атлетико» на выезде встретится с «Вальядолидом», а «Осасуна» примет «Реал Сосьедад».

Ранее сообщалось, что «Реал» одержал победу над «Атлетиком» из Бильбао в матче 37-го тура чемпионата Испании.

Испания. Примера. 37-й тур

«Атлетико» (Мадрид) — «Осасуна» (Памплона) — 2:1

Голы: 0:1 — Будимир, 76; 1:1 — Лоди, 82; 2:1 — Суарес, 89.