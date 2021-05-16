Белоруссию лишили права проведения этапа Кубка мира по биатлону

Этап Кубка мира по биатлону сезона-2021/22 перенесен из белорусского города Раубичи в финский Контиолахти.

«Решение о переносе мероприятия было принято Исполнительным комитетом в свете текущей ситуации в Белоруссии и для того, чтобы организационные комитеты, национальные федерации и их команды смогли составить свои планы», — сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Исходя из этого, стартовый этап Кубка мира будет проведен не в Контиолахти, а в шведском Эстерсунде, 27-28 ноября 2021 года. Второй этап Кубка мира также пройдет в Эстерсунде.

Напомним, что из Минска был перенесен чемпионат мира по хоккею — мировое хоккейное первенство пройдет с 26 мая по 6 июня 2021 года в Латвии. Чуть позже Международный союз современного пятиборья перенес из Минска чемпионат мира по пятиборью и лазерному бегу. В марте пришло известие, что республика не примет и командный чемпионат Европы по настольному теннису.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Старых завершила спортивную карьеру.