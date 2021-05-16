«Локомотив» и «Урал» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» объявили стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Сильянов, Пабло, Магкеев, Смолов, Камано, Крыховяк, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов.

«Урал»: Годзюр, Герасимов, Страндберг, Адамов, Егорычев, Аугустыняк, Гаджимурадов, Подберезкин, Йовичич, Бикфалви, Калинин.

Чемпионом России в третий раз подряд стал петербургский «Зенит», обыграв в матче 28-го тура «Локомотив» со счетом 6:1. За тур до конца чемпионата московский «Спартак» располагается на втором месте (56), «железнодорожники» замыкают тройку сильнейших (53). Красно-белые гарантируют себе итоговое второе место, если не проиграют в Грозном.

12 мая подопечные Марко Николича стали обладателями Кубка России, обыграв в финальном матче самарские «Крылья Советов». Встреча завершилась со счетом 3:1.

Игра между «Локомотивом» и «Уралом» начнется 16 мая в 14.00 по московскому времени.

Ранее стали известны стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком».