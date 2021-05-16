«Рома» обыграла «Лацио» в дерби Вечного города

В очередном матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» обыграла «Лацио».

Встреча прошла в Риме на Олимпийском стадионе при пустых трибунах и завершилась победой номинальных хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились армянский полузащитник Генрих Мхитарян и Педро Родригес.

После этого успеха подопечные Пауло Фонсеки набрали 61 очко и закрепились на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А.

«Орлы» с 67 баллами остались на шестой позиции. Таким образом, «Лацио» теряет математические шансы на Лигу чемпионов и, скорее всего, финиширует шестым и отправится в группу Лиги Европы.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что игроки «Лестера» отпраздновали победу в Кубке Англии с сыном бывшего владельца клуба Вишая Шривадданапрабха Айяваттом.