Продление контракта с Месси не является приоритетом для «Барселоны»

Продление контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси не будет приоритетом для «Барселоны» в ближайшее трансферное окно, сообщает The Sun.

По информации источника, каталонская команда намерена сосредоточиться на заключении соглашения с норвежским форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом, а не над работой над новым контрактом для Месси.

В СМИ появилась информация, что парижский «Пари Сен-Жермен» намерен заключить с Месси контракт, который будет рассчитан на три года. Текущее соглашение футболиста с каталонской командой истекает в это летнее трансферное окно.

В СМИ по ходу текущего футбольного сезона появляется достаточно противоречивая информация о будущем аргентинского нападающего — сообщается, что он готов покинуть команду, однако также есть информация, что Месси твердо решил остаться в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что Месси подыскивает своей семье жилплощадь в Париже. По информации источника, риелторы, с которыми сотрудничает именитый футболист, уже подобрали несколько вариантов, однако они не устроили аргентинского нападающего.