Медведева отреагировала на непопадание в состав сборной России

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказалась о непопадании в состав сборной России на олимпийский сезон.

Фигуристка заявила, что считает справедливым свое отсутствие с списках национальной команды.

«Я пропустила весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем, и было бы нечестно включать меня в список за былые достижения. Есть девочки, которые объективно больше заслужили быть в составе прямо сейчас. Я за спортивный принцип. Но фигурное катание — вид спорта, где все очень быстро меняется», — написала Медведева в Instagram.

Спортсменка отметила, что не планирует бросать тренировки. Также она добавила, что в фигурном катании были примеры, когда атлеты пропускали сезон, а потом добивались результатов.

Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при. В прошлом сезоне фигуристка не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об отсутствии Медведевой в составе сборной России.