Представлена официальная песня чемпионата Европы — 2020

Нидерландский диджей Мартин Гаррикс опубликовал на своем YouTube-канале официальную песню чемпионата Европы — 2020 по футболу.

В создании композиции, которая получила название We Are The People («Мы — люди»), приняли участие участники ирландской рок-группы U2 Боно и Эдж.

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Финляндии, Бельгии и Дании.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее сообщалось, что некоторые болельщики не смогут попасть на матчи Евро-2020, несмотря на купленные билеты.