«Спартак» не станет распродавать лидеров в межсезонье

Московский «Спартак» не станет массово распродавать лидеров клуба в межсезонье. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, руководство клуба хочет не только сохранить костяк команды, но и усилить его для того, чтобы побороться за чемпионский титул в год столетнего юбилея.

При этом отмечается, что клуб определил цену для каждого из лидеров и готов отпустить не более двух из них в случае поступления выгодного предложения.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 56 очков. В заключительном туре красно-белые сыграют на выезде с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что новости о будущем главного тренера команды Марко Николича стоит ожидать после 16 мая.