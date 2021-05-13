Ибрагимович пробил «вертушку»: видео

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович исполнил удар ногой с разворота на стадионе «Сан Сиро». Соответствующий пост 40-летний форвард опубликовал в Instagram.

«Ниндзя», — подписал видеоролик Ибрагимович.

Спустя некоторое время бывший обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов репостнул этот клип к себе в сториз и предложил шведу устроить борцовский поединок.

«А как насчет побороться?» — спросил 32-летний дагестанец.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии швед провел 19 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о бывшем чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибе Нурмагомедове.