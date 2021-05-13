Ибрагимович пробил «вертушку»: видео
Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович исполнил удар ногой с разворота на стадионе «Сан Сиро». Соответствующий пост 40-летний форвард опубликовал в Instagram.
«Ниндзя», — подписал видеоролик Ибрагимович.
Спустя некоторое время бывший обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов репостнул этот клип к себе в сториз и предложил шведу устроить борцовский поединок.
«А как насчет побороться?» — спросил 32-летний дагестанец.
Напомним, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии швед провел 19 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о бывшем чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибе Нурмагомедове.