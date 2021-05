Финал Лиги чемпионов перенесен из Стамбула в Порту

Финал Лиги чемпионов 2021 года официально перенесен из Стамбула в Порту. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Решающая игра за трофей состоится 29 мая на стадионе «Драгау» в Порту, хозяином которого является одноименный футбольный клуб.

Напомним, что Футбольная ассоциация Англии начала переговоры с организацией о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула, так как правительство Великобритании включило Турцию в «красный список» стран для путешествий из-за ситуации с коронавирусом.

Главный матч турнира был запланирован на 29 мая на Олимпийском стадионе «Ататюрка» в Стамбуле. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что на стадион будет допущено 25 тысяч зрителей. В финале Лиги чемпионов встретятся лондонский «Челси» и «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» представил домашнюю форму на сезон-2021/22.

