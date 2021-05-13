38 сейвов Мельничука не спасли «Сан-Хосе» от разгромного поражения от «Вегаса»

«Сан-Хосе Шаркс» потерпел разгромное поражение от «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Сан-Хосе на арене «Эс-Эй-Пи центр», завершилась со счетом 6:0 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Дилан Сикура, также отличились Алекс Пьетранджело, Киган Колесар, Уильям Каррье и Джонатан Маршессо.

Российский голкипер «акул» Алексей Мельничук отразил 38 бросков из 44.

«Вегас», набравший 82 очка, занял первое место в турнирной таблице Западного дивизиона. «Сан-Хосе» с 49 баллами расположился на седьмой строчке.

В первом раунде Кубка Стэнли «Вегас» встретится с «Сент-Луис Блюз».

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» нанес поражение «Миннесоте Уайлд».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе, США) — «Вегас Голден Найтс» (Парадайс, США) — 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

0:1 — Пьетранджело (Смит, Маршессо) — 03:52

0:2 — Колесар (Каррье, Руа) — 07:48

0:3 — Каррье (Так, Карлссон) — 23:05

0:4 — Маршессо (Смит, Уайтклауд) — 27:04

0:5 — Сикура (Янмарк, Макнэбб) — 44:10

0:6 — Сикура (Коглан) — 52:16