Бучневич и Кныжов не выступят за сборную России на чемпионате мира

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич и защитник «Сан-Хосе Шарск» Николай Кныжов не смогут выступить за сборную России на чемпионате мира 2021 года в Латвии, сообщается на странице Федерации хоккея России (ФХР) в Twitter.

Пресс-служба организации отмечает, что нападающий не сыграет на мировом первенстве из-за отсутствия контракта на следующий сезон, а Кныжов — в связи с травмой, его ждет операция.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Бучневич принял участие в 54 матчах, в которых набрал 48 (20+28) очков. В активе Кныжова два гола и восемь передач в 55 встречах.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. На групповом этапе турнира сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов примет участие в чемпионате мира 2021 года. Игрок присоединится к команде под руководством Валерия Брагина в ближайшее время.

⚡Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич не сможет сыграть за сборную из-за отсутствия контракта на следующий сезон. Штаб сборной понимает его ситуацию, желает игроку успехов и рассчитывает на него в будущем — Хоккей России (@russiahockey) May 12, 2021