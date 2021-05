Роналду забил сотый мяч за «Ювентус»

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил сотый мяч за свой клуб. Об этом сообщает Opta.

Гол Роналду в ворота «Сассуоло» в матче 36-го тура чемпионата Италии позволил «бьянконери» уйти на перерыв при счете 2:0.

Отметим, что португалец покорил отметку в 100 мячей быстрее всех в истории «Ювентуса» — на это ему понадобилось три сезона, в то время как Роберто Баджо и Омар Сивори оформили 100 голов за четыре сезона, а Мишель Платини за пять.

В текущем сезоне Серии А подопечные Андреа Пирло занимают пятую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 69 очков. Команда покинула Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала, вылетев по сумме двух игр от «Порту».



