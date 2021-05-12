Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил личный антирекорд по количеству голов за сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В завершившемся розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 45 матчах, в которых забросил 24 шайбы. Предыдущим худшим результатом игрока было 32 гола в сезонах-2010/11 и 2012/13.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

«Вашингтон», набрав 77 очков, занял второе место в Восточном дивизионе по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф столичный клуб сыграет с «Бостон Брюинз».

Ранее сообщалось, что Овечкин прервал рекордную серию с 30 и более голами за сезон.