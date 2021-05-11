Игроки, приехавшие на ЧМ по хоккею после 16 мая, смогут играть только через шесть дней

Сборная России по хоккею проинформировала по поводу ковид-протокола на чемпионате мира-2021, который пройдёт в Риге.

«Информируем о ковид-протоколе на чемпионате мира: если игрок приезжает в расположение сборной после 16 мая, то он должен три дня находиться на карантине в номере отеля и каждый день сдавать тест на коронавирус. После этого он сможет приступить к тренировкам и в течение трех дней также ежедневно сдавать тесты. И только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, будет допущен к играм», – написала пресс-служба сборной России в Twitter.

Ранее стало известно, что на чемпионате мира не выступят голкиперы Худобин и Шестеркин.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Изначально турнир должны были провести два города — Рига и Минск, однако из Белоруссии перенесли матчи из-за политической ситуации в стране, которая возникла из-за президентских выборов, которые прошли в августе 2020 года.

На групповом этапе сборная России встретится с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.

Ранее сообщалось, что «Даллас» не отпустил Худобина и Гурьянова на чемпионат мира.