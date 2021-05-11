«Спартак» в третий раз за последние 10 лет закончит сезон выше ЦСКА

Московский «Спартак» обыграл «Химки» в последнем матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в российской столице на стадионе «Открытие банк Арена» и завершилась волевой победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

Этот результат позволил подопечным Доменико Тедеско подняться на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 56 очков.

За тур до окончания сезона столичный ЦСКА потерял шансы опередить своих принципиальных соперников, таким образом «Спартак» в третий раз за последние десять лет закончит сезон находясь выше армейцев.

До этого подобное случалось в переходном сезоне-2011/12 и в чемпионском сезоне-2016/17.

В заключительном туре красно-белые сыграют на выезде с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Максим Глушенков, выступающий на правах аренды за подмосковные «Химки», извинился за грубый фол против Айртона в матче «Спартак — «Химки».