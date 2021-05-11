Бывший обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал палестинцев из Сектора Газа. Соответствующий пост 32-летний дагестанец опубликовал в своем Instagram.

«Не обязательно быть мусульманином, чтобы вступиться за Газу, достаточно быть человеком», — написал спортсмен.

Напомним, что в Иерусалиме обострился израильско-палестинский конфликт. За последние двое суток в столкновениях между израильскими правоохранителями и палестинцами пострадали более 300 человек. Операция силовиков около мечети аль-Акса на Храмовой горе и споры о переселении арабов произошли в священный для мусульман месяц Рамадан.

Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру осенью 2020 года после поединка с американским бойцом Джастином Гэтжи на турнире UFC, который состоялся в Абу-Даби. Россиянин одолел противника удушающим приемом, тем самым успешно проведя третью защиту титула чемпиона промоушена в легком весе.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что американец Дональд Серроне получит еще один шанс проявить себя в промоушене.