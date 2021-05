Роналду пропустил тренировку «Ювентуса» ради поездки на завод «Феррари»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустил тренировку команды ради посещения завода «Феррари», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, футболист должен был провести восстановительное занятие после поражения от «Милана» (0:3) в матче 35-го тура чемпионата Италии, однако вместо этого португалец вместе с президентом клуба Андреа Аньелли посетили известный автомобильный концерн.

На трассе во Фьорано Роналду встретился с пилотами «Формулы-1» Карлосом Сайнсом и Шарлем Леклером. На странице «конюшни» в Twitter опубликована совместная фотография футболиста с гонщиками. Форвард подписал футболки со своей фамилией для обоих пилотов.

После 35 туров Серии А «Ювентус», набравший 69 очков, занимает пятое место в турнирной таблице первенства. В нынешнем сезоне чемпионата страны Роналду принял участие в 31 встрече, в которых забил 27 мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что португальский нападающий не нанес ни одного удара в створ в матче с «Миланом».

