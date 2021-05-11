Экс-жена Мамаева связала неудачи «Ростова» с разводом

Бывшая супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана иронично высказалась о последних результатах команды с берегов Дона в чемпионате России.

«Мы развелись, и «Ростов» начал резко проигрывать? Я всегда говорю: как относишься к жене, так и играешь», — написала Мамаева в сториз Instagram.

В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» на выезде проиграл екатеринбургскому «Уралу» со счетом 0:1. В составе победителей отличился Рамазан Гаджимурадов.

Перед последней игрой чемпионата России «Ростов», набравший 43 очка, занимает девятое место в турнирной таблице первенства. Команда потерпела четвертое поражение в последних шести играх. В заключительном туре команда из Ростова-на-Дону примет «Краснодар».

В нынешнем сезоне чемпионата России Мамаев принял участие в 12 матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что футболист официально развелся с женой. Как заявила адвокат Аланы Мамаевой Валентина Перебякина, сторонам удалось мирным путем решить вопрос о разделении совместно нажитого имущества и выплаты алиментов.