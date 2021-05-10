Стали известны стартовые составы «Урала» и «Ростова» на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы екатеринбургского «Урала» и «Ростова» на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Урал»: Годзюр, Калинин, Герасимов, Страндберг, Адамов, Йовичич, Августиняк, Егорычев, Подберезкин, Гаджимурадов, Погребняк.

«Ростов»: Песьяков, Алеесами, Хаджикадунич, Осипенко, Козлов, Глебов, Алмквист, Хасимото, Махатадзе, Полоз, Соу.

Игра пройдет в Екатеринбурге на одноименном стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.



Перед этой игрой подопечные Валерия Карпина занимают девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 43 очка.

Уральский коллектив после 28 туров набрал 31 очко, что позволяет ему располагаться на 12-й позиции в таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что защитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков вошел в топ-20 самых титулованных футболистов в истории чемпионатов России.